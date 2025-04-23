Британское издание Daily Telegraph, ссылаясь на источники, пишет, что мирный план американского президента по Украине состоит из 7 пунктов, первые три из которых предусматривают немедленное перемирие, начало прямых переговоров между Киевом и Москвой, а также отказ Украины от вступления в НАТО с возможностью членства в ЕС.

Четвертый и пятый пункты плана Трампа касаются территорий. Америка де-юре признает аннексию Крымского полуострова, а Украина и РФ замораживают линию фронта, информирует «НБН».

План президента США не предусматривает формального признания оккупированных территорий Донетчины, Луганщины, Херсонщины и Запорожья частью РФ, но фактически признает контроль россиян над ними. Также Украина получит небольшую часть Харьковщины, захваченную войсками Путина весной 2023 года.

Запорожскую АЭС будут считать украинской, но управлять ею будут Штаты. Станция будет поставлять электроэнергию в Украину и в РФ.

В шестом пункте документа сказано, что Киев подпишет с Вашингтоном договор о добыче полезных ископаемых Украиной и США.

Седьмой пункт предусматривает установку новых экономических связей и начало сотрудничества Америки и России при полной отмене санкций Штатов против государства-террориста.

Журналисты обратили внимание на то, что в плане Трампа отсутствуют четкие гарантии безопасности для Украины со стороны Америки. При этом упоминаются гарантии безопасности от союзников Киева в Европе и других государств-партнеров.

Ранее эксперты ISW оценили, пойдет ли Кремль на прекращение войны в ближайшее время.