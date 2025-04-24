В четверг, 24 апреля, по новому церковному календарю день ангела Елизаветы, Алексея, Валентина, Леонтия, Сергея, Луки, Иннокентия и Николая, стоит не забыть поздравить их с именинами.

«НБН» рассказывает об особенностях характера обладательницы имени Елизавета:

Елизавета (с древнееврейского означает «Бог – моя клятва») обладает глубоким аналитическим умом, очень прямолинейна, но умеет приспосабливаться к обстановке, всегда скажет правду в глаза. Эта женщина любит лидерство, но не стремится к карьерному росту, ей намного важнее, чтобы ее труд ценили. В работе ответственная и усердная.

Обладательница этого имени пользуется успехом у противоположного пола, однако у нее высокие требования к мужчинам – она ищет интеллигентного, умного, честного, надежного и верного. Лиза ожидает, что муж возьмет на себя обеспечение семьи. Будет хорошей хозяйкой, внимательной женой и матерью.

24 апреля, согласно народным верованиям украинцев, запрещено: начинать новые дела, ссориться с близкими, отказывать в помощи родным, готовить блюда из пшеничной муки, переедать, устраивать застолья с алкоголем.

Также в этот день нельзя брать и давать деньги в долг – можно потерять достаток и навлечь бедность. По этой же причине не стоит сегодня пересчитывать свои сбережения.

Напомним, мы раскрывали значение имени София.