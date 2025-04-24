Энергопотребление в стране стабилизировалось на уровне, который соответствует сезонным показателям. В четверг, 24 апреля, по состоянию на 9:30, его уровень был таким же, как в среду, информирует «НБН» со ссылкой на пресс-службу компании «Укрэнерго».

Отключения света в пятницу, 25 апреля не прогнозируются. В частности, последний рабочий день на этой неделе проведут без ограничений на энергопотребление жители столицы и Киевщины.

В случае применения ГАО, для потребителей в Киеве их опубликуют на сайте ДТЭК Киевские электросети и в приложении «Киев Цифровой», для потребителей в области – на портале ДТЭК Киевские региональные электросети.

Чтобы помочь энергетической системе восстановиться после массированных вражеских атак и избежать ограничений, украинцев призывают перенести активное энергопотребление на период самой эффективной работы СЭС – с 10:00 до 18:00.

Ранее в КГВА сообщили, ожидать ли киевлянам аварийных отключений света из-за последствий массированной атаки на столицу.