Как информирует «НБН» со ссылкой на пояснение, прозвучавшее от представителя Киевской городской военной администрации (КГВА) Евгения Иевлева в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», в столице пока не задействованы графики аварийных отключений электричества из-за российского обстрела.

Исходя из слов Иевлева, в Киеве зафиксировано действительно много повреждений зданий, но не следует констатировать, что существуют какие-то критические поражения энергетических объектов.

В частности, аварийного обесточивания пока ни в одном районе столицы «глобально не происходило», и, судя по всему, не планируется. То есть речь идет исключительно о локальных отключениях света, лишь в тех местах, где этого потребовала ситуация, — непосредственно рядом с поврежденными зданиями и возгораниями.

На текущем этапе не прекращается ведение спасательных работ, и, после их завершения, соответствующие структуры проведут оценку, какие объекты можно восстановить, а что не подлежит ремонту.

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