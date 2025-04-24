Тимочко в эфире программы «Новини.LIVE» рассказал, что в ходе атаки на завод по производству беспилотников в Елабуге Республики Татарстан Силы обороны «подловили» удачный момент и поразили пункт конечной сборки дронов.

По его словам, если ракетное производство рассредоточено, то выпуск БПЛА происходит в пределах одного завода, информирует издание «НБН».

Удар был нанесен с помощью экспериментальных средств поражения непосредственно по цеху, откуда россияне оперативно транспортируют «Шахеды» на пусковые площадки. Силы обороны успели устроить «бавовну», пока готовую продукцию не вывезли.

Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ объяснил, что главная задача дронов-камикадзе – истощать украинскую противовоздушную оборону. Оккупанты применяют беспилотники в «ковровых» атаках и комплексных обстрелах.

Напомним, глава ЦПД рассказал, что происходит на 51-м арсенале ГРАУ Минобороны РФ после «бавовны» 22 апреля.