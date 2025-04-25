В пятницу, 25 апреля, по новому стилю день ангела у Ники, Василия, Сергея и Марка, не забудьте поздравить их с именинами.

«НБН» рассказывает о значении и характере редкого женского имени Ника:

Ника (с древнегреческого означает «победа») – женщина, которая уверена в себе и своей красоте, всегда смотри на жизнь с оптимизмом, достойно выходит из любой ситуации. Обладательница этого имени честная, доброжелательная, напористая и целеустремленная, умеет поддерживать и сопереживать.

Ника поражает окружающих своими достижениями, добиваясь успехов в любом деле. Ей больше подходят творческие профессии, однако она способна стать и бизнес-леди, если найдет работу, которая будет доставлять ей удовольствие.

Эта женщина часто идеализирует мужчин и разочаровывается, когда видит их истинное лицо, поэтому ей сложно строить серьезные отношения. В браке обладательница этого имени очень эгоистична. Поэтому, чтобы семья не развалилась, ее мужу необходимо подчиняться ей и угождать, либо Нике научиться ценить любовь и хорошее отношение избранника.

Согласно народным верованиям украинцев, 25 апреля нельзя: скандалить, ссориться, лениться, завидовать, жадничать, выливать воду на землю, Также сегодня запрещено сплетничать – слухи могут разрушить порядок в жизни и навлечь неурядицы.

Кроме того, сегодня – Светлая пятница или Прощеный день, поэтому стоит просить прощения у всех, с кем были разногласия и примиряться даже с заклятыми врагами, так все ссоры забудутся.

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