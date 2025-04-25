В пятницу, 25 апреля, войска страны-агрессора атаковали дронами Павлоград. В результате удара БПЛА пострадал многоэтажный дом, вспыхнул пожар. На месте продолжаются аварийно-спасательные работы, информирует издание «НБН».

Начальник Днепропетровской ОВА сообщил о гибели 3 человек, среди которых ребенок. Также по состоянию на 09:15 известно о 10 пострадавших, из которых 8 госпитализировали. По его словам, почти все раненые в состоянии средней тяжести, в тяжелом состоянии только 36-летняя женщина.

Чиновник рассказал, что у многих пациентов отравления продуктами горения. Также у пострадавших есть черепно-мозговые травмы, переломы, рваные раны. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь.

Отметим, Павлоград российские оккупанты атакуют второй день под ряд. В четверг, 24 апреля, ВС РФ выпустили по городу ракеты и беспилотники, под ударом оказалось промышленное предприятие, пострадали многоэтажки. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Как сообщалось, 23 апреля захватчики ударили FPV-дроном по автобусу в Марганце Днепропетровской области. Глава государства Владимир Зеленский отреагировал на террористическую атаку.