Украинский лидер сообщил, что в среду, 23 апреля, в Марганце оккупанты нанесли удар FPV-дроном по автобусу, который перевозил рабочих горно-обогатительного комбината, информирует издание «НБН».

Президент назвал атаку на гражданскую цель сознательным военным преступлением. По его словам, в результате удара 9 человек погибли, более 40 получили ранения, большинство из них – женщины.

Глава государства отметил, что от атак FPV-дронов регулярно страдают жители Херсона и области, Купянска Харьковской области, Покровска Донецкой области, Никополя и Марганца Днепропетровской области. Кроме того, захватчики хвастаются кадрами этого террора в Сети.

Гарант заявил, что Украина настаивает на немедленном, полном и безусловном прекращении огня, что предложили США 11 марта Киеву и Москве.

Зеленский добавил, что украинская делегация была на встрече в Париже, а сегодня продолжает обсуждение достижения мира в Лондоне.

Как сообщалось, СМИ раскрыли детали 7 пунктов плана президента США по мирному урегулированию, который команда Трампа предложила Украине в Париже.