Энергопотребление в Украине соответствует сезонным показателям. В пятницу, 25 апреля, по состоянию на 09:30, его уровень был таким же, как и в предыдущий день.

Учитывая ситуацию в энергосистеме, нет необходимости применять стабилизационные отключения света в субботу, 26 апреля, пишет издание «НБН» со ссылкой на пресс-службу компании «Укрэнерго».

Выходные в Киеве и области планируются без ограничений на энергопотребление, однако ситуация может измениться.

Напомним, что жители столицы могут получать уведомления об энергоснабжении на портале ДТЭК Киевские электросети, а также в приложении «Киев Цифровой». Для жителей Киевщины официальные сообщения публикуют на портале ДТЭК Киевские региональные электросети.

Чтобы поддерживать ситуацию в энергетической системе в период ее восстановления после масштабных атак стабильной, жителям Украины необходимо перенести активное использование мощных электроприборов на дневное время (с 10:00 до 18:00).

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