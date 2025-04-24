В ночь на четверг, 24 апреля, ВС РФ нанесли масштабный комбинированный удар по Украине, в результате которого есть погибшие и раненые гражданские. Однако в Москве традиционно отрицают, что оккупанты били по мирному населению.

Песков, комментируя слова украинского руководства о том, что Путин демонстрирует желание вести войну и убивать, заявил, что Киев «продолжает свою пропаганду», информирует «НБН» со ссылкой на российский Telegram-канал «Вы слушали маяк».

Спикер российского лидера отметил, что «пасхальное перемирие», которое Украина якобы неоднократно нарушала, закончилось, и оккупанты продолжают атаковать «околовоенные цели» в Украине в рамках выполнения поставленных главой Кремля задач.

Напомним, также чиновник заявил представителям СМИ, что слова Дональда Трампа о «потере» Крыма Украиной «полностью совпадают» с позицией властей Российской Федерации.