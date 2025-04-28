В понедельник, 28 апреля, по новому церковному календарю день ангела у Кирилла, Максима, Виталия и Анны, не забудьте поздравить их с именинами.

«НБН» рассказывает о значении и характере популярного мужского имени Кирилл:

Кирилл (с древнегреческого означает «владыка») – добродушный, любознательный, упорный, настойчивый, трудолюбивый, целеустремленный человек, который всегда готов прийти на помощь. Этот мужчина всю жизнь стремится к тому, чтобы всегда и во всем быть первым. Обладатель этого имени может создать собственный бизнес, однако дело будет успешным, если он будет его полноправным хозяином.

Кирилл пользуется успехом у противоположного пола, однако он обратит внимание на сногсшибательную женщину с богатым внутренним миром. Создав семью, будет помогать жене в быту, и заботиться о детях.

В этот день, согласно народным верованиям украинцев, нельзя: заниматься домашними делами и тяжелым физическим трудом без крайней необходимости, начинать новые дела, особенно те, что связаны с деньгами, устраивать выяснения отношений и ссориться.

Также сегодня запрещено устанавливать заграждения и заборы, шить, белить, рубить древесину, праздновать свадьбу, веселиться, употреблять алкоголь и брать спиртное на кладбище, отказывать в милостыне и помощи, стричь волосы, негативно высказываться об умерших.

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