В ночь на понедельник, 28 апреля, беспилотники в очередной раз атаковали завод «Кремний ЭЛ» в Брянске. Россияне заявили об уничтожении 102 БПЛА над территорией области, информирует издание «НБН».

Руководитель ЦПД, комментируя дроновый удар по предприятию, рассказал, что оно выпускает микроэлектронику для ракетных комплексов, в частности для ЗРК «Панцирь», ракет «Искандер», беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы и радиолокационных станций.

Коваленко отметил, что этот завод неоднократно подвергался атакам БПЛА, из-за чего приостанавливал работу, что ослабляло российский ВПК.

Напомним, что предприятие «Кремний ЭЛ» не функционировало после налета дронов в октябре 2024 года, а также после удара беспилотников 24 января прошлого года.

Как сообщалось, военный эксперт Defence Express Иван Киричевский заявил, что производство «Искандеров» в стране-агрессоре опережает выпуск американских ракет-перехватчиков.