Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Эспрессо», по мнению военного эксперта проекта Defence Express Ивана Киричевского, северокорейский оборонно-промышленный комплекс («оборонка») функционирует в качестве российского филиала.

Исходя из слов Киричевсокго, на текущем этапе, государство-террорист производит больше «Искандеров» в течение года, чем американский военно-промышленный комплекс успевает изготовить боеприпасов, позволяющих перехватывать эти баллистические ракеты.

В частности, за указанный период российская «оборонка» изготавливают 750 ракет, а американцы — лишь 650, так как производители в США зависят от китайского снабжения редкоземельными металлами для ракет-перехватчиков.

Также, КНДР производит свои ракеты, базируясь на материалах, технологиях и чертежах, предоставленных РФ, и, в отечественных официальных отчетах, «Искандеры» подписывают северокорейским индексом «KN-23», так как это, — «одно и то же изделие, изготовленное в разных уголках мира».

Ранее мы писали о том, что Стармер прогнозировал сроки прекращения огня в Украине.