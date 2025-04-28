По данным компании «Укрэнерго», энергопотребление в стране соответствует сезонным показателям. В понедельник, 28 апреля, по состоянию на 9:30, его уровень был таким же, как в это время в предыдущий рабочий день, 25 апреля.

Энергетики не прогнозируют отключения света на вторник, 29 апреля, информирует издание «НБН».

В то же время не стоит забывать о том, что на пострадавших от обстрелов РФ объектах энергетики продолжаются аварийно-восстановительные работы, что может стать причиной изменения ситуации в энергосистеме.

Следить за официальными сообщениями от оператора распределения системы жители столицы могут:

На сайте ДТЭК Киевские электросети;

В мобильном приложении «Киев Цифровой».

Для жителей Киевщины соответствующая информация доступна на портале ДТЭК Киевские региональные электросети.

Граждан призывают перенести активное использование мощных электроприборов (кондиционер, утюг, фен, электрочайник, стиральная машинка, бойлер, пылесос, духовка, электроплита, микроволновая печь, кофемашина) на период самой активной работы СЭС – с 10:00 до 18:00.

Напомним, в Нацбанке спрогнозировали сроки повышения тарифов на коммунальные услуги в Украине.