Януш в эфире национального телемарафона рассказал, что захватчики на Новопавловском направлении начали применять новую тактику для атак. По его словам, основные виды штурмов ВС РФ на этом участке фронта – пешие и мотоциклетные, пишет издание «НБН».

Заместитель командира аэромобильного батальона 79-й ОДШБр отметил, что бронетехнику оккупанты применяют раз в 2-3недели. Обычно россияне идут колонной с мощным средством радиоэлектронной борьбы, одновременно используя «демодии» для отвлечения внимания защитников.

Военный рассказал, что на днях в зоне ответственности его бригады враг совершил мощную попытку прорыва через передний край с выходом в тыл. Несколько групп оккупантов выдвинулись на технике на разные позиции. Захватчики старались рассеять внимание пехоты и средств наблюдения Сил обороны, чтобы растянуть огневые средства ВСУ по разным направлениям.

Януш добавил, что таким атакам предшествуют обстрелы – за несколько дней до штурмов ВС РФ «ровняют» линии боевого соприкосновения и близлежащие населенные пункты всем, что есть в распоряжении – начинай от артиллерии и заканчивая управляемыми авиационными бомбами.

Напомним, в 24-й ОМБр ответили, удалось ли врагу захватить «господствующие высоты» в городе Часов Яр.