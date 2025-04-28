В понедельник утром, 28 апреля, Черкасская область пережила один самых масштабных обстрелов – российские войска выпустили по региону ударные беспилотники. Об этом заявил начальник ОВА Игорь Табурец в своем Telegram-канале.

По его словам, на Черкасчине силы ПВО уничтожили 15 дронов, однако есть попадания. Целью удара ВС РФ была критическая инфраструктура региона. Табурец не сообщал о пострадавших, информирует издание «НБН».

Чиновник рассказал, что в результате атаки БПЛА поврежден объект газового хозяйства. Без газоснабжения осталось часть потребителей в Черкассах и близлежащих селах. Все необходимые службы работают над ликвидацией последствий дронового удара.

Отметим, СМИ писали, что утром Черкассы атаковали минимум 10 ударных беспилотников. Позже мер города Анатолий Бондаренко призвал жителей срочно выключить все газовые приборы, пообещав в течение дня раскрыть подробности.

Как сообщалось, эксперт объяснил, почему украинская система ПВО не может выдерживать комплексные атаки РФ.