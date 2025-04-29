Во вторник, 29 апреля, по новому стилю именины у Артема, Василия, Богдана и Арсения, не забудьте поздравить их с днем ангела.

«НБН» рассказывает о значении популярного мужского имени Артем:

Артем (с древнегреческого означает «посвященный Артемиде») – доброжелательный, общительный, самодостаточный, независимый, рассудительный, целеустремленный человек, которого не сломают препятствия на жизненном пути.

Этот мужчина способен добиться успеха в любой сфере деятельности, еще в школьные годы он определяется с выбором профессии и твердо идет к своей цели. Становится лидером в любом коллективе. Не испытывает финансовые трудности.

Обладатель этого имени популярен у представительниц противоположного пола, ему легко завязывать отношения с женщинами, долгие романы не любит, очень долго не создает семью. Для своей избранницы не пожалеет времени и денег. Вступив в брак, станет лидером в отношениях и хорошим мужем.

29 апреля в Украине наступают Проводы или Радоница – день, в который принято посещать кладбище и убирать могилы умерших родных.

В поминальный день действует ряд запретов: на кладбище нельзя кричать, веселиться, громко смеяться, оглядываться назад, курить, плохо высказываться об умерших и называть их покойниками, устраивать застолье, оставлять алкоголь возле могил.

Наши предки верили, что беременным, детям до 7 лет не стоит ходить на кладбище, так как их молодая энергия может вызвать зависть у душ умерших.

Также сегодня не рекомендуется: завидовать, ссориться, сплетничать, гневаться, выполнять тяжелую хозяйственную работу, отказывать в помощи, злоупотреблять спиртным, устраивать громкие празднования, дни рождения и свадьбы.

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