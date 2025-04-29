Как заявили в пресс-службе компании «Укрэнерго», энергопотребление соответствует сезонным показателям. Во вторник, 29 апреля, по состоянию на 09:30, его уровень был таким же, как в это время в понедельник.

Энергетики не прогнозируют применение стабилизационных графиков отключений света в среду, 30 апреля, сообщает «НБН».

Напомним, что информацию об энергоснабжении киевлянам оперативно сообщают на сайте ДТЭК Киевские электросети, на официальных страницах компании в соцсетях и в мобильном приложении «Киев Цифровой». Жителей Киевской области информируют на сайте ДТЭК Киевские региональные электросети.

Энергетическая система Украины восстанавливается после масштабных атак РФ, поэтому граждан просят планировать активное энергопотребление на дневные часы, когда СЭС работают наиболее эффективно. Мощные электроприборы (кофемашина, микроволновка, духовка, электроплита, фен, бойлер, утюг, электрочайник, кондиционер, стиральная машина, пылесос) стоит использовать с 10:00 до 18:00.

Ранее в Пенсионном фонде рассказали, как в течение года менялась средняя зарплата жителей Украины.