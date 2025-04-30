В среду, 30 апреля, по новому церковному календарю день ангела у Клима, Якова, Василия, Никиты, Игната и Максима. Мальчику, рожденному в этот день, можно выбрать одно из этих имен.

«НБН» рассказывает интересное о характере обладателя редкого имени Клим:

Клим/Климент (с латинского означает «кроткий») – коммуникабельный, целеустремленный, трудолюбивый, умный, амбициозный человек, который полагается только на себя и обязательно достигает успеха, не обращая внимания на трудности.

Обладатель этого имени легко адаптируется к новым условиям, может найти общий язык с кем-угодно, ему подойдет работа, где нужно много общаться с людьми. Способен реализоваться в любой сфере деятельности, умеет зарабатывать деньги.

Этот мужчина популярен у противоположного пола, с легкостью завоевывает сердца, но мечтает найти ту самую. Для Клима другие женщины перестанут существовать, когда он женится. В семейной жизни будет заботиться о любимой и детях, всегда поможет ей в быту.

30 апреля, согласно народным верованиям украинцев, запрещено: вспоминать старые обиды, скандалить, оскорблять других, лениться, опаздывать, начинать большие дела и новые проекты, заниматься тяжелым физическим трудом, работать на огороде, отправляться в дальние путешествия, гадать, отказывать в помощи и милостыни, свататься.

В этот день не стоит плакать и грустить – можете притянуть в дом новые беды. Также сегодня не рекомендуется заплетать косы – можете «вплести» в них несчастье.

Напомним, ранее мы раскрывали значение имени Артем.