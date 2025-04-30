В Украине энергопотребление стабилизировалось на уровне, который соответствует сезонным показателям. В среду, 30 апреля, по состоянию на 09:30 утра он был таким же, как в это же время во вторник.

НЭК «Укрэнерго» не прогнозирует применение графиков отключений света в четверг, 1 мая, информирует издание «НБН».

В случае введения стабилизационных или аварийных ограничений на энергопотребление, графики для жителей Киева будут опубликованы на сайте ДТЭК Киевские электросети, а также в мобильном приложении «Киев Цифровой». Для жителей области графики обнародуют на портале ДТЭК Киевские региональные электросети.

В компании напомнили о продолжении аварийно-восстановительных работ на объектах энергетики после массированных ракетных и дроновых атак. Украинцев просят по возможности планировать активное энергопотребление на дневное время – в период с 10:00 до 18:00 СЭС работают максимально эффективно.

Как сообщалось, в Минсоцполитики рассказали, на какие выплаты могут рассчитывать пенсионеры-переселенцы.