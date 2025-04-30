В ноябре прошлого года многие жители Украины рассчитывали, что Трамп после возвращения в Белый дом сделает решительные шаги для завершения войны с РФ и установления мира, информирует издание «НБН».

По результатам соцопроса, проведенного компанией Info Sapiens для центра «Новая Европа», 44,6% респондентов сообщали, что доверяют американскому политику, при этом 47,2% граждан заявляли о недоверии.

После того, как Трамп снова вернулся к власти в США, ожидания украинцев не оправдались.

Исследование социологов на 100 дней президентства политика, проведенного с 10 по 24 апреля, продемонстрировало полную потерю доверия граждан Украины. 89% опрошенных заявили, что не доверяют главе Белого дома, в то же время 7,4% респондентов говорят о доверии к лидеру американцев.

Ранее СМИ опубликовали результаты соцопроса американцев, который показал, что большинство из них считают Трампа диктатором, который угрожает демократии в США.