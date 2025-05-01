В четверг, 1 мая, по новому стилю день ангела у Нины, Тамары, Макара, Игната и Ефима, не забудьте поздравить их с именинами.

«НБН» рассказывает о характере обладательницы имени Нина:

Нина (с грузинского означает «царица») – энергичный, трудоспособный человек с деловой хваткой, который имеет реалистичный взгляд на мир и точно знает, на что ему хватит сил и потенциала.

Обладательница этого имени стремится к материальному благополучию, поэтому выберет профессию, которая будет приносить хороший доход. Дисциплина, исполнительность, трудолюбие помогут ей получить руководящую должность.

Эту женщину привлекают только сильные духом мужчины, она хочет видеть рядом партнера равного себе. В браке будет пытаться взять контроль над мужем, поэтому, чтобы отношения не разрушились, Нине нужно научиться быть нежной и уступчивой.

Согласно народным верованиям украинцев, в этот день нельзя: ссориться с родными, употреблять бранные слова, лениться, носить грязную и порванную одежду, завидовать, жадничать, сплетничать, отказывать в помощи, ловить рыбу, обижать животных, одалживать хлеб или зерно.

Также сегодня запрещено давать в долг деньги и любые вещи, вместе с ними можно «отдать» свое благополучие и счастье на весь год.

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