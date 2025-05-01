Несколько дней энергопотребление держалось на уровне, который соответствует сезонным показателя, однако сегодня оно начало демонстрировать тенденцию к понижению. В четверг, 1 мая, уровень потребления электроэнергии по состоянию на 09:30 был на 1,7% меньше, чем в среду.

Учитывая положительные изменения в энергосистеме, НЭК «Укрэнерго» не планирует отключения света на пятницу, 2 мая, сообщает издание «НБН».

В случае изменения ситуации с энергообеспечением в Киеве, жителей города проинформируют об этом на сайте ДТЭК Киевские электросети и в мобильном приложении «Киев Цифровой». Потребители в области получат соответствующие данные на сайте ДТЭК Киевские региональные электросети.

В компании просят украинцев планировать активное энергопотребление на дневные часы.

Мощные бытовые приборы (пылесос, кофемашину, микроволновку, стиральную машину, духовку, кондиционер, электроплиту, утюг, фен, электрочайник и бойлер) стоит использовать с 10:00 до 16:00. В этот период солнечные электростанции работают наиболее эффективно.

Напомним, Международный валютный фонд обновил прогноз относительно курса гривны к доллару на 2025-2030 годы.