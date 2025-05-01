Согласно данным ресурса meteoagent, в четверг, 1 мая, ожидаются магнитные бури средней интенсивности (K-index 4). Слабую солнечную активность (K-index 3) специалисты прогнозируют на пятницу, 2 мая, информирует издание «НБН».

Напомним, что мощность возмущения магнитного поля Земли определяют с помощью K-index по шкале от 0 до 9, где 0 – отсутствие активности, а 9 – экстремальная магнитная буря.

В последние несколько дней эксперты фиксируют относительно низкую солнечную активность, однако уже в начале следующей недели ожидаются магнитные бури красного уровня. Исследователи обновляют данные космической погоды каждые три часа, поскольку прогноз к концу дня может меняться.

Напомним, что магнитные бури влияют на организм. Как считают ученые, это связано с тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярное кровообращение и наступает кислородное голодание тканей. Около 70% инфарктов, гипертонических кризов и инсультов происходят именно во время повышенной солнечной активности.

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