Как информирует «НБН» со ссылкой на данные, обнародованные в Telegram-канале военно-аналитического проекта DeepState, на протяжении прошлого месяца, «освободителям» удалось захватить 175 квадратных километров территорий Украины.

В частности, российско-оккупационные войска особенно активно атаковали в конце марта и начале апреля. Соответственно большая часть продвижений или состоялись в первой половине апреля или является результатом интенсификации наступления.

В целом, 85 процентов продвижений врага приходится на 5 нижеуказанных участков передовой:

в полосе, контролируемой двумя бригадами ВСУ, — у Сухой Балки и Калинового (Донетчина) (ориентировочно — 50 квадратных километров, или почти 30 процентов всех потерь земель);

у Разлива и Константинополя (Донетчина) — захватчики овладели 43 квадратными километрами;

у Катериновки (Донетчина) — захвачено около 30 квадратных километров;

у Надежденки (Донетчина) — оккупировано не менее 11 квадратных километров;

к северу у Андреевки (Донетчина) — россияне контролируют, приблизительно, 15 квадратных километров.

Фото — t.me/DeepStateUA

Ранее мы писали о том, что Кремль начал посягать на новые территории Украины.