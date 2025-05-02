В пятницу, 2 мая, по новому церковному календарю именины у Зои, Давида, Афанасия, Романа, Глеба, Михаила и Бориса. Не забудьте поздравить их с днем ангела.

«НБН» рассказывает о характере обладателя имени Давид:

Давид (с древнееврейского означает «любимый») – смелый, упорный, добродушный, уверенный в своих силах человек. У обладателя этого имени всегда много друзей и товарищей, ему важно быть в центре внимания, вызывать восхищение.

Этот мужчина займет достойное положение в обществе, даже если у него нет диплома о высшем или профессиональном образовании. Уверенность в себе и отличные знания помогают Давиду быть успешным в любимом деле, работа – важная составляющая его жизни.

Обладатель этого имени нравится многим женщинам, однако спутницу жизни выбирает долго и привередливо. Жена всегда будет у него на первом месте, Давид сделает все, чтобы осчастливить любимую.

В этот день, согласно народным верованиям, нельзя: ругаться, выяснять отношения, злословить, обижать кого-то, обманывать, сплетничать, носить грязную одежду, рассказывать свои сны, считать или пересчитывать деньги после захода солнца, оставлять кошелек пустым, тратить и давать в долг деньги, отказывать в милостыне или помощи. Также сегодня не рекомендуется посещать баню, сауну или бассейн – можете навлечь болезни.

Напомним, мы рассказывали интересное о характере обладательницы имени Нина.