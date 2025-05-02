В пятницу утром, 2 мая, БПЛА ударили по космической станции подразделения особого назначения Главного разведывательного управления Генштаба России в Ставропольском крае. Глава ЦПД рассказал, что она известна как объект «Звезда», информирует издание «НБН».

Коваленко отметил, что эта военная часть ГРУ – одна из главных станций системы космической радиоэлектронной разведки РФ, которую создали еще во времена СССР. Объект специализируется на наблюдении за сигналами с орбиты, иностранными спутниковыми системами связи, в том числе коммерческими.

По его словам, сейчас оккупанты используют станцию «Звезда» для мониторинга ситуации в военных зонах, кибершпионажа, а также для подготовки информации для ИПСО.

По данным Telegram-канала Exilenova+, на территории объекта ГРУ зафиксировано попадание 1 из 3 дронов, которые атаковали станцию.

Как сообщалось, ночью в Крыму оказались под ударом беспилотников военные аэропорты и аэродромы оккупационной армии Путина.