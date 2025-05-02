Как заявили в пресс-службе компании «Укрэнерго» потребление электроэнергии в стране снизилось. В пятницу, 2 мая, по состоянию на 09:30 его уровень был на 3% меньше, чем в это же время в четверг.

Учитывая положительную тенденцию, нет необходимости в отключениях света в субботу, 3 мая, пишет «НБН».

В случае введения аварийных или стабилизационных ограничений на энергопотребление, графики для жителей столицы опубликуют на сайте ДТЭК Киевские электросети и в мобильном приложении «Киев Цифровой». Для жителей области графики разместят на сайте ДТЭК Киевские региональные электросети.

На объектах энергетики после российских ударов проводятся восстановительные работы, жителей Украины просят планировать активное энергопотребление на дневное время.

Бойлер, кондиционер, пылесос, фен, электрочайник, кофемашину, утюг, духовку, микроволновую печь, электроплиту и стиральную машину необходимо использовать в период с 10:00 до 16:00. Солнечные электростанции в эти часы работают максимально эффективно.

Как сообщалось, социологи выяснили, нам чем экономят жители Украины из-за инфляции.