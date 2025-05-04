Как уведомляет «НБН» со ссылкой на Telegram-канал группы компаний ДТЭК, потенциал работающих электростанций перекрывает текущие потребности населения в энергии, чему способствуют относительно нейтральные метеоусловия. По этой причине, в столице и на Киевщине вряд ли ожидаются возвращения к аварийному/плановому обесточиванию.

Перед выходными в «Укрэнерго» напоминали: уровень потребления электричества населением несколько снизился, но, так как объекты энергосистемы страны все еще восстанавливают после серийных российских дроново-ракетных атак, следует включать мощные бытовые приборы в часы наибольшей эффективности солнечных станций — с 10 утра до 4 вечера.

Кроме того, поскольку ситуация в энергосекторе может меняться, специалисты советуют периодически проверять сообщения на официальных онлайн-ресурсах регионального поставщика электричества — ДТЭК:

Ранее мы писали о том, что в Минфине показывали, как возросли зарплаты украинских чиновников в 2025 году.