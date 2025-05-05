В понедельник, 5 мая, именины празднуют Ирина, Фаина, Александра, Клавдия и Яков, не забудьте поздравить их с днем ангела.

«НБН» рассказывает о значении и характере популярного в Украине имени Ирина:

Ирина (с древнегреческого означает «покой», «мир») – самостоятельный, решительный, уверенный человек, который умеет владеть собой, что помогает выйти из любой трудной ситуации. Эта женщина легко находит общий язык с другими, незлопамятна, добрая, верный друг.

Обладательница этого имени ответственно подходит к любому делу, всегда доводит его до конца. Легко устанавливает рабочие контакты, может стать отличным руководителем. Для Ирины важно иметь достойный уровень жизни, поэтому она стремится получить престижную профессию и постоянно совершенствовать свои навыки.

В браке эта женщина не будет полностью подчинять свою жизнь интересам мужа и тонуть в рутине. Ирина редко становится хорошей хозяйкой, однако будет верной женой и внимательной мамой.

Сегодня, согласно народным верованиям украинцев, нельзя: проклинать, злословить, сквернословить, оскорблять других, лениться, сплетничать, мстить, ходить в лес одному, оставлять на поле сухую прошлогоднюю или скошенную траву, оставлять невымытые окна в доме, заниматься тяжелым физическим трудом.

Кроме того, в этот день запрещено садить овощи мужчинам – урожай либо будет скудным, либо вообще не взойдет.

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