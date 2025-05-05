Из-за облачной погоды и осадков в части регионов в Украине возросло энергопотребление. Кроме того, из-за сильного дождя, града и порывов ветра 68 населенных пунктов в 5 областях остались без электричества, информирует издание «НБН».

В понедельник, 5 мая, по состоянию на 09:30, уровень энергопотребления был на 8,6% выше, чем в это же время в предыдущий рабочий день – 2 мая. Несмотря на увеличение энергопотребления из общей сети, НЭК «Укрэнерго» не планирует отключения света на вторник, 6 мая.

В компании напомнили, что на объектах энергетики после обстрелов оккупантов продолжаются восстановительные работы, поэтому ситуация в энергосистеме может меняться.

В случае введения «Укрэнерго» аварийных или стабилизационных отключений света, жителей столицы проинформируют на сайте ДТЭК Киевские электросети и в мобильном приложении «Киев Цифровой». Жители области получат официальные уведомления на портале ДТЭК Киевские региональные электросети.

Как сообщалось, эксперт спрогнозировал, будет ли расти стоимость автотоплива в Украине.