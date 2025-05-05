Начальник отделения коммуникации 118-й ОМБр Дмитрий Пелых в эфире «Суспільного» сообщил, что россияне на Ореховском направлении провалили механизированные штурмы, на которые два дня собирали солдат, информирует издание «НБН».

По его словам, на этом участке фронта захватчики пытаются продвигаться малыми штурмовыми группами, однако успехов у врага нет. Силы обороны отразили механизированные атаки ВС РФ – защитники разбили танки и БМП, которые не успели подъехать к украинским позициям. Пелых отметил, что иногда оккупанты едут на штурмы на мотоциклах, но все эти атаки в одну сторону.

У «второй армии мира» на Ореховском направлении осталось мало сил, поэтому иногда им приходится несколько суток собирать штурмовые группы. Представитель 118-й отдельной механизированной бригады добавил, что атаки россиян проходят под минометным и артиллерийским огнем, а также с применением множества FPV-дронов.

Как сообщалось, главком ВСУ Александр Сырский оценил эффективность операции защитников в Курской области.