Генерал заявил, что наступление украинских сил на территории Курской области, которое длится уже 9 месяцев, достигло большинства поставленных целей, информирует издание «НБН».

Главком ВСУ рассказал, что благодаря активным действиям защитников в приграничном регионе страны-агрессора удалось предотвратить наступательную кампанию оккупантов на Сумщине и Харьковщине. Он уточнил, что созданная воинами буферная зона в приграничье остается актуальной и сейчас.

Сырский утверждает, что победить врага, который имеет численное преимущество, можно только нестандартными ходами. Военачальник отметил, что Курская операция была неожиданностью для россиян, ВСУ показали, что могут контратаковать захватчиков на их земле.

Генерал сообщил, что он вручил высокие награды воинам 225-го отдельного штурмового полка, который эффективно и качественно выполнял задачи на Курском направлении.

Ранее генерал заявил, что враг пытается выйти на админграницу Днепропетровщины.