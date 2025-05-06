Во вторник, 6 мая, по новому стилю день ангела у Варвары и Дениса. Ребенку, рожденному сегодня, можно выбрать одно из этих имен.

«НБН» рассказывает об особенностях характера обладательницы имени Варвара:

Варвара (с латинского означает «чужеземка») – доброжелательный, коммуникабельный, настойчивый, выносливый, целеустремленный, напористый, при этом несколько нерешительный человек. Эта женщина впечатлительна, вспыльчива, все принимает близко к сердцу.

Обладательница этого имени в работе ответственная и внимательная, неторопливо доводит начатое дело до конца. Ей подходят творческие профессии, может стать и предпринимателем.

Варвара часто начинает отношения с мужчинами, которые гораздо старше нее. Выходит замуж обычно в зрелом возрасте. Создав семью, будет домоседкой и хорошей хозяйкой.

Сегодня, согласно народным верованиям украинцев, запрещено: планировать важные финансовые дела, работать на земле, лениться, откладывать дела на потом, рассказывать свои сны, обижать животных, заниматься рукоделием, отказывать в помощи, завидовать, желать зла, ссориться с близкими.

Кроме того, в этот день девушкам не стоит проводить много времени у зеркала – могут быть неприятности в личной жизни. Также 6 мая нельзя топтать траву, особенно незамужним – можно навлечь одиночество.

Ранее мы рассказывали о значении имени Ирина.