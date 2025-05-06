Представитель 25-й ОВДБр в эфире «Громадського радіо» сообщил, что в районе Покровска активность российских войск сильно возросла, захватчики пытаются продвинуться в сторону города, пишет издание «НБН».

По его словам, оккупанты на этом направлении несут большие потери личного состава, поскольку Силы обороны готовы к любым наступлениям врага и отражению любых штурмовых действий россиян.

Чучула отметил, что армия Путина не щадит ни один населенный пункт, все уничтожают и стирают под ноль, чтобы уничтожить украинские подразделения и продвинуться. ВС РФ постоянно давят на Сухой Яр, Лысовку, Зверево, Песчаное и Котлино.

Майор объяснил, что захватчики всегда привязываются к каким-то населенным пунктам, освещая их оккупацию россиянам как знаковое событие и «победу».

Как сообщалось, в 118-й отдельной механизированной бригаде рассказали о провалах российских штурмов на Ореховском направлении.