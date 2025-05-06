Как сообщили в компании «Укрэнерго», на утро оставались обесточенными 11 населенных пунктах в 2 областях, продолжаются аварийно-восстановительные работы. Кроме того, энергопотребление из общей сети возросло из-за облачной погоды, осадков и похолодания в части регионов, информирует издание «НБН».

Во вторник, 6 мая, по состоянию на 09:30, уровень энергопотребления был на 3,1% выше, чем в это же время в понедельник. Распоряжений от НЭК относительно отключений света в среду, 7 мая, не поступало.

Энергетическая системы Украины продолжает восстанавливаться после масштабных обстрелов, поэтому ситуация с обеспечением электричеством может меняться.

В случае применения аварийных или стабилизационных графиков для жителей Киевщины их опубликуют на сайте ДТЭК Киевские региональные электросети. Для жителей столицы соответствующие данные будут доступны на сайте ДТЭК Киевские электросети и в приложении «Киев Цифровой».

Как сообщалось, специалисты рассказали, почему для хорошего самочувствия и контроля над весом важно медленно потреблять пищу.