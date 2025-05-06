Представитель ВМС Украины в эфире национального телемарафона рассказал, что оккупанты начали действовать осторожнее после того, как ГУР МОУ за день «отминусовало» два истребителя Су-30 ВС РФ над Черным морем.

По его словам, когда происходит что-то подобное, имея признаки системности, россияне берут тактическую паузу и думают, что делать дальше, информирует издание «НБН».

Плетенчук отметил, что уничтожение двух Су-30 ознаменовало новую фазу противостояния в Азовско-Черноморском регионе. Ранее небо над акваторией было единственным пространством, в котором доминировала армия Путина.

Спикер Военно-морских сил добавил, что если такая тенденция с уничтожением авиации оккупантов, которая патрулирует акваторию, наносит удары и проводит разведку, в этом районе сохранится, россияне столкнутся с новым серьезным вызовом.

Напомним, начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов раскрыл детали «демилитаризации» двух истребителей Су-30 над Черным морем 3 мая.