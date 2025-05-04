Как пишет «НБН» со ссылкой на материал The War Zone, руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов назвал указанную операцию «историческим моментом», уточнив, как именно защитникам удалось поразить два российских многоцелевых истребителя Су-30 (по классификации НАТО — Flanker) над Черным морем.

Исходя из слов Буданова, наши военные в пятницу, 2 мая, применили ракеты класса «воздух-воздух» с инфракрасным наведением AIM-9 Sidewinder (американский боеприпас ближнего радиуса поражения целей), которыми были оснащены беспилотные катера отечественной разработки типа «Magura».

Глава ГУР подчеркнул — в ходе операции применялись 3 беспилотных катера «Magura V7», два из которых успешно отработали по вражеским самолетам. Также, Буданов объяснил — седьмая версия морского беспилотника является модифицированным аквадроном «Magura V5», предназначенным для выполнения задач ПВО.

Впрочем, Буданов добавил — экипаж первого Су-30 смог выжить, поскольку был подобран в Черном море гражданским судном. Однако, в соответствии с предварительными данным, пилоты второго самолета — погибли.

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