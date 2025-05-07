По данным НЭК «Укрэнерго» энергопотребление в стране остается высоким. В среду, 7 мая, по состоянию на 09:30, оно было на том же уровне, что и в это время во вторник.

При этом компания не выдавала распоряжения о применении отключений света в четверг, 8 мая, сообщает издание «НБН».

Учитывая большой объем потребления электроэнергии из общей сети, граждан призывают перенести использование мощных бытовых приборов на ночное время. Постарайтесь с 08:00 до 22:00 не включать одновременно такую технику: электрочайник, стиральную машину, бойлер, электроплиту, кондиционер, микроволновку, пылесос, духовку, фен, утюг и кофемашину.

В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на энергообъектах, пострадавших от ударов ВС РФ, ситуация в энергетической системе может измениться и понадобится применение отключений света.

О введении ограничений на энергопотребление жителей столицы проинформируют на сайте ДТЭК Киевские электросети и в приложении «Киев Цифровой», жителей Киевщины – на портале ДТЭК Киевские региональные электросети.

Как сообщалось, в ПФУ рассказали о правилах начисления пенсий гражданам, которые получили статус пропавших без вести.