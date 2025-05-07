Как информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-страницу Пенсионного фонда Украины (ПФУ), в ведомстве объяснили, что происходит с начислением пособия пожилой особе, которая пропала без вести.

В ПФУ отмечают — в соответствии с обновленными нормами законодательства, гражданину присваивается статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, с даты внесения надлежащих данных, осуществленного на основании соответствующего заявления, касающегося факта исчезновения. Речь идет о добавлении сведений в Единый госреестр лиц, пропавших без вести.

Руководствуясь вышеописанным фактором, органами ПФУ приостанавливается выплата пенсионного пособия после установления статуса лица, пропавшего без вести. Начисление средств возобновляется исключительно после личного обращения таких особ в структурные отделения социально-пенсионного ведомства.

В частности, в соответствии со статьей 47 ЗУ «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», пособие выплачивается гражданам по месту фактического проживания, в пределах Украины.

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