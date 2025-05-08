Благодаря безоблачной погоде в большинстве областей энергопотребление, по сравнению с предыдущим днем, ​​снизилось, как информируют в НЭК «Укрэнерго». В четверг, 8 мая, по состоянию на 9:30, оно было на 5,4% ниже, чем в это же время в среду.

В компании не прогнозируют применение стабилизационных или аварийных графиков отключений света на пятницу, 9 мая. При этом энергосистема страны восстанавливается после ракетных и дроновых ударов оккупантов, поэтому ситуация может меняться, сообщает издание «НБН».

Потребителей в столице предупреждают о введении ограничений на портале ДТЭК Киевские электросети, а также в мобильном приложении «Киев Цифровой». Потребителям в области сообщат об отключениях света на сайте ДТЭК Киевские региональные электросети.

Жителей Украины призывают в период с 08:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00 не использовать одновременно несколько мощных бытовых приборов.

Напомним, ранее мы рассказывали, какую еду удобно брать с собой в поезд и автобус, чтобы не остаться голодным и не создать пассажирам дискомфорт запахами продуктов.