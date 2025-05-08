Волошин в комментарии изданию «РБК-Украина» сообщил, что в течение суток в операционной зоне ответственности ОСГВ «Хортица» зафиксировано более 50 боевых столкновений с оккупантами, несмотря на объявленное кремлевским диктатором «парадное перемирие» с 8 по 10 мая, информирует «НБН».

По его словам, штурмовые действия ВС РФ происходили практически на всех направлениях фронта, большая часть – на Покровском и Новопавловском. Подполковник уточнил, что Силы обороны Украины зеркально отвечают на действия врага, которые представляют угрозу здоровью и жизни защитников.

Отметим, что заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин в комментарии «24 каналу» сообщал, что в зоне ответственности его бригады также происходили боевые действия – россияне пытались штурмовать позицию защитников.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что Силы обороны смогли стабилизировать ситуацию в районе города Покровск Донецкой области.