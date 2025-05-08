Боец 31-й ОМБр в интервью «Радио Свобода» рассказал, что российские захватчики использовали большое количество мотоциклов в ходе массированного штурма на участке от Новодаровки до Вольного Поля. Вражеская пехота двигалась к позициям ВСУ с разных направлений.

По его словам, только 45 мотоциклов двигались к украинской обороне с юга, информирует издание «НБН».

Военнослужащий объяснил, что захватчики начали пересаживаться с тяжелой техники на эти транспортные средства, поскольку так они быстрее добираются до передних позиций Сил обороны. Также иногда россияне пытаются отвлечь внимание защитников, наматывая круги.

«Магистр» отметил, что у оккупантов были попытки провести большие механизированные штурмы с применением танков и БМП, однако не смогли доехать до передних позиций ВСУ, всех их «отминусовали». А уничтожать пехоту на мотоциклах на подступах сложнее.

Как сообщалось, в ОСГВ «Хортица» рассказали о «парадном перемирии» россиян на фронте.