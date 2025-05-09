Облачная погода с осадками на значительной территории Украины поспособствовала росту энергопотребления. В пятницу, 9 мая, по состоянию на 9:30, оно было на 7,9% выше, чем в это же время вчера.

Несмотря на негативную тенденцию, НЭК «Укрэнерго» не давало распоряжение о введении отключений света в субботу, 10 мая, информирует издание «НБН».

Следить за ситуацией в энергосистеме жители столицы могут:

На сайте ДТЭК Киевские электросети;

В мобильном приложении «Киев Цифровой».

Жителям области соответствующая информация доступна на сайте ДТЭК Киевские региональные электросети.

В компании напомнили о процессе восстановления энергосистемы после масштабных вражеских атак. Кроме того, с учетом погодных условий, которые снижают эффективность работы СЭС, сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении.

Чтобы уменьшить энергопотребление из общей сети и избежать применения графиков отключений света, украинцам необходимо перенести активное использование бытовых приборов на ночные часы и не включать их несколько одновременно до 22:00.

Напомним, в ПФУ ответили, взимаются ли налоги с благотворительного пожертвования в адрес пенсионера.