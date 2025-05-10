Как сообщает «НБН» со ссылкой на LIFE.KYIV, для некоторых знаков Зодиака предстоящие два дня могут стать ярким этапом — именно сейчас возможны важные повороты судьбы, связанные с прежними достижениями и приятными новостями от семьи.

Тельцам время определиться с направлением развития: наконец приходит момент, когда стоит принять решение, которое давно откладывалось. Обстоятельства позволят взглянуть на ситуацию под новым углом, «сплавляя» логику и интуицию в единое решение. Это будет старт перемен, и именно вы зададите им тон.

Совет: слушайте внутренний голос — он подскажет верно.

Козерогам выходные откроют неожиданный шанс в продвижении по карьерной лестнице: поступит предложение, которое может изменить многое, и оно уже на подходе. Но не спешите делиться им с другими — тишина сейчас ваш союзник. Подумайте, взвесьте все детали и не торопитесь с ответом.

Совет: соберите максимум информации и отложите принятие окончательного решения до понедельника.

Душевная радость накроет Рыб из-за гордости за близких, особенно за детей: их успех, пусть даже небольшой, станет поводом для искренней радости. Это создаст атмосферу вдохновения и теплоты вокруг вас.

Совет: не скрывайте эмоций — такие моменты заслуживают внимания.

Общие рекомендации всем знакам Зодиака на 10-11 мая:

не следует принимать решений сгоряча, особенно в воскресенье;

лучше избегать конфликтов — интенсивность энергетики выходных дней может вызвать возрастание ментального напряжения и выплеск отрицательных эмоций;

выполнение домашних дела и нейтральное общение помогут сохранить внутреннее равновесие;

возникновение потенциальных препятствий — лишь способ проверить вашу жизненную стойкость.

Ранее мы писали о том, что астрологический прогноз показывал, какие знаки Зодиака вскоре столкнутся с предательством близких.