Не только для отдыха: Учены рассказали, зачем нужен сон

Оказывается, отсутствие сна может привести к болезням.

Ученые из Бостонского университета и Медицинской школы Гарварда рассказали о важной задаче сна. Как выяснилось, мы должны спать не только для того, чтобы отдохнуть и набраться энергии.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Факты«.

Так, по словам ученых, ещё одна важная функция сна — это удаления из нашего мозга ненужной информации.

Не секрет, что о предназначении сна думали люди разных поколений. Ещё древние философы считали, что сон необходим для отдыха органов чувств, восстановления питательных веществ и роста.

Часто мы также слышим фразу, что сон — это лучшее лекарство. Такую «функцию» сна объясняют тем, что во сне наш организм экономит калории и это придает больше сил для борьбы с болезнями.

Но время идет, исследования продолжаются и ученые приходят к новым выводам. По их данным, во время сна наш мозг начинает анализировать и сортировать те впечатления, которые мы испытывали в течение дня.

Самые последние исследования показали, что во время сна мозг не только анализирует дневные события, но и удаляет так называемый метаболический балласт, накопившийся за сутки. Именно поэтому, нарушение сна может привести к развитию заболевания связанных с накоплением отходов.

Среди отходов есть и амилоидные белки, которые накапливают на нейронах нерастворимые «бляшки». Их накопление приводит амилоидозу, который, в свою очередь, негативно влияет на внутренние органы человека.

Напомним, ранее мы писали, сколько часов надо спать.