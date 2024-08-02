Специалисты Sleep Foundation рекомендуют в условиях дефицита сна стараться высыпаться в выходные дни, чтобы хоть как-то компенсировать недостаток отдыха ночью в будни, информирует «НБН».

Также бороться с недосыпанием поможет кратковременный дневной сон продолжительностью 10-20 минут. Благодаря этому вы будете оставаться бодрыми в течение дня, а также ваши умственные способности и память улучшатся.

По словам экспертов, дефицит сна может привести к обезвоживанию, что будет оказывать негативное влияние на все системы организма. Вы будете себя чувствовать лучше, контролируя уровень гидратации.

Отсутствие качественного отдыха ночью часто приводит к потреблению вредных продуктов и к ухудшению диеты, поэтому следите также и за тем, чтобы ваш рацион был правильным и полезным.

Помимо этого, специалисты советуют обязательно проводить время на свежем воздухе. Прогулки помогают восстанавливать циркадные ритмы и улучшить качество сна.

Напомним, биолог объяснила, почему отказ от перехода на летнее время это хорошо для организма.