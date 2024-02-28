Специалист рассказала, что все смотрят на часы, когда им не спится, и начинают отсчитывать время до звонка будильника. Сомнолог утверждает, что такая распространенная привычка вызывает беспокойство из-за мыслей, что вы больше не заснете и скоро придется вставать.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на британское издание Express.

По словам эксперта, мозг немедленно цепляется за такие мысли и начинает «вытворять безумные вещи». Поэтому, если вы ворочаетесь на кровати или просыпаетесь посреди ночи, не хватайте телефон. Лучше включите тусклый свет и почитайте книгу, это поможет расслабиться.

Сомнолог также советует не красть у себя время на сон утром, «откладывая» будильник несколько раз. Специалист советует с вечера поставить будильник на полчаса позже.

Напомним, в Минздраве рассказали, как украинцам улучшить свое самочувствие из-за нарушения сна.