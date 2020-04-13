Ученые рассказали, какая поза для сна самая опасная

Оказывается, спать также нужно правильно. Ведь ночной отдых в неправильном положении может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

К такому выводу пришли ученые из Мельбурна, пишет «НБН» ссылаясь на «УНИАН«.

Согласно их исследованием, наиболее опасно спать на животе: такой сон может привести к тяжелым последствиям.

Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие более 1000 людей. Они рассказали, в какой позе им нравится спать и после прошли тщательный медосмотр.

Статистика показала, что больше всего проблем со здоровьем у людей, которые рассказали о предпочтении спать на животе. Оказалось, что сон в такой позе нарушает кровообращение, давит на отдельные органы и провоцирует проблемы с ними.

Больше всего от плохого кровообращения страдаю легкие: они не могут нормально функционировать, да и в таком положении во сне человек не получает необходимое количество кислорода. Это приводит к тому, что утром человек просыпается в плохом самочувствии.

Особо опасен такой сон для женщин, ведь давление на грудь может вызвать рак молочной железы.

Напомним, ранее мы сообщали, сколько часов нужно спать.