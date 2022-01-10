Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на онлайн-журнал BMC Psychology Journal.

Жизнь популярных артистов и блогеров всегда на виду. Однако, кто-то следит за жизнью артистов внимательно, а кто-то не считает нужным настолько пристально интересоваться в соцсетях подробностями личной жизни знаменитостей.

Венгерские ученые выяснили, кто чаще всего интересуется в социальных сетях жизнью звезд шоу-бизнеса и популярных блогеров. Для этого ученые провели эксперимент – в нем приняло участие 1763 добровольца.

В начале эксперимента все участники прошли несколько тестов: на умение считать, на грамотность и словарный запас. У людей также поинтересовались их образованием и уровнем доходов.

А после этих тестов участникам эксперимента дали заполнить анкету, в которой они должны были указать свое отношение к знаменитостям.

Данная анкета помогла организаторам исследования определить, насколько сильный интерес проявляют к звездам участники эксперимента.

После всего ученые выяснили, что люди, у которых более низкие показатели в когнитивных тестах, в отличие от других, больше интересуются жизнью звезд шоу-бизнеса и популярных блогеров.

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